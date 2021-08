Ori Jacobson Trio, Gümüşlük'te caz severlerle buluştu

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, İsrailli Ori Jacobson Trio'yu Suda Caz Konserleri kapsamında konuk etti…

Ori Jacobson Trio, caz standartlarından, orijinal bestelerine kadar geniş bir müzik yelpazesiyle Gümüşlük'te izleyici karşısında idi. Ori Jacobson Trio, tenor saksafon, kontrbas ve davullardan oluşan geleneksel caz üçlü kurulumuna yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen bir grup olarak dikkat çekiyor.

Bodrumlu caz sever, Ori Jacobson Trio'yu sevdi

Almanya, ABD ve İsrail üçgeninde müzik serüvenine devam eden Ori Jacobson Trio, 'Suda' Caz Konserleri kapsamında izleyicisinin karşısında tenor saksafonda Ori Jacobson, kontrbasta Omer Govreen ve davulda Noam Israeli'den oluşan üçlü formatında çıktı. Kendi bestelerinin yanı sıra caz standartlarının grup tarafından yapılmış düzenlemeleri ile sahneye çıkan Trio, Bodrumlu caz severlerin büyük beğenisini topladı.

Ori Jacobson Trio, geleneksel NY caz sahnesinin mirasçısı olarak 10 yıl önce Tel Aviv'de bir araya gelmiş ve o zamandan beri Berklee College of Music (Boston), New York ve şimdi Avrupa'da (Berlin, Amsterdam, Brüksel) müzikal yolculuklarına devam ediyorlar.

Caz sahnesinin yeni ismi

Ori Jacobson, birçok kez Grammy ile ödüllendirilmiş sanatçılar; Esperanza Spalding, Terri Lyne Carrington, Susana Baca ile birlikte çalışmış ve Kuzey Denizi Caz Festivali, Montrö Caz Festivali, Beacon Tiyatrosu ve Agganis Arena gibi cazın önemli sahnelerinde performans sergilemiş. Sanatçı, Berklee'deki Global Caz Enstitüsü'nde yüksek lisansı kapsamındaki caz çalışmaları sırasında Danilo Perez, Joe Lovano, George Garzone, Dave Liebman, Ben Street, Terri Lyne Carrington ve Simon Shaheen ile çalıştı ve yüksek lisans tezi "Bridging the worlds of Arap ve Jazz Music", kendisine Magna Cum Laude ödülünü getirmiş. Jacobson'un bu projesi, "Fading Bridges" adlı ilk albümü olarak yayınlandı. Sanatçı, Boston'daki eğitimini bitirdikten sonra New York'a taşındı ve burada günümüz caz sahnesinin en iyi genç müzisyenlerinden bazılarıyla ve tarihsel olarak beğenilen kulüplerde çalışmaya devam ediyor. ?

