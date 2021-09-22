Orhangazi ve Gemlik'te su kesintisi

ORHANGAZİ (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi, Santralyolu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi üst kısımları, Tekke Mahallesi,Hürriyet Mahallesi Dolmacı 2 Nolu Sokak, Numan 1 Nolu Sokak, Mezarlık, Kurtuluş Sokak'ın üst kısımları ve civarında 23.09.2021 tarihinde 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik ilçesinin Hisar Mahallesi Kuşkonmaz, 108.Tepe ve Kıraç Sokaklar ile civarında 23.09.2021 - 15.10.2021 tarihleri arasında 10: 00-17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

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