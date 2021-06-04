Orhangazi Tüneli'nde araç yandı
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Orhangazi Tüneli'nde araç yandı

Orhangazi Tüneli'nde araç yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki bir araçtan alevler çıktı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki bir araçtan alevler çıktı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı.

3 Haziran 2021 Perşembe akşamı saat 20: 30'da, 16 AGS 484 plakalı araçta çıkan yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - YALOVA

Orhangazi Tüneli'nde araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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