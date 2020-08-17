Orhangazi Spor Salonu'ndan yüzlerce genç yararlanacak
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Orhangazi Spor Salonu'ndan yüzlerce genç yararlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları tamamlanan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu hizmete gireceği günü bekliyor.

Orhangazi Spor Salonu'ndan yüzlerce genç yararlanacak
17.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları tamamlanan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu hizmete gireceği günü bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları, çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan ve bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, hizmete gireceği günü bekliyor. Dış cephesinden içeride bulunan spor salonuna kadar tamamlanan yapıdan Körfez ve civar ilçelerden birçok genç yararlanacak.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası var. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alıyor.

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alıyor. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanıldı. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması da yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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