- Orhangazi sahilinde dönüşüm başladı

BURSA - Bursa sahillerine değer katan Büyükşehir Belediyesi, İznik gölü sahilini de önemli bir buluşma noktası haline getiriyor.

Gölün İznik yakasındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gölün Orhangazi yakasındaki çalışmaları başlattı. Yaklaşık 7 milyon 520 bin TL'ye mal olacak Orhangazi kıyı bandı kentsel tasarım uygulama ve çevre düzenlemesi projesi kapsamında 2600 metre uzunluğunda 3,80 metre genişliğinde yürüyüş yolu ve aydınlatma çalışması ile 2600 metre uzunluğunda 2,10 metre genişliğinde bisiklet yolu ve aydınlatması yapılacak. 1,5 kilometrelik beton parke araç yolunun olacağı projede 10 bin metrekarelik otopark alanı oluşturulacak. Umumi helalar, büfeler, çocuk oyun grupları, açık hava spor aletlerinin de bulunacağı sahil bandına 130 adet oturma bankı yerleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile göl sahilinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretçi akını

İznik gölünün İznik ilçesinin olduğu kadar Orhangazi için de ciddi bir değer olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gölün Orhangazi yakasında düzenleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bursa'nın 110 kilometre göl sahili ve 120 kilometre deniz sahiline sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, öncelikle göl ve denize giden atıkları kontrol altına almaya çalıştıklarını, Akçalar, Küçükkumla, Gemlik ve Mudanya gibi toplam değeri 300 milyon TL'yi bulan arıtma tesislerini bir bir hizmete açtıklarını hatırlattı. Bursa'nın ticaret, sanayi ve kültür şehri olduğu kadar aynı zamanda kesinlikle bir turizm şehri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Ancak turizmle alakalı pastadan almamız gereken payın çok küçük bir kısmını alıyoruz. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu çalışmalarla Bursa, sadece Türkiye değil dünya sathında aranılan, takip edilen, gelip ziyaret edilen, konaklanan şehir haline dönüşecek. Bu konuda turizm bizim en güçlü kalemlerimizden biri olacak. İznik gerçekten Bursa için önemli bir değer. Surlar ve İstanbul kapıda hummalı çalışma devam ediyor. Bazilika ve seyir teraslarıyla ilgili çalışma devam ediyor. İznik Gölü'nün kısa zamanda İznik ve Orhangazi tarafının ziyaretçi akına uğrayacağını görüyor ve hissediyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Efkan Ala da Bursa'nın muhteşem tarihinin yanında aynı zamanda harikulade bir tabiata sahip olduğunu kaydetti. Tarihle tabiatın buluşturulması noktasında Bursa'nın çok güzel bir turizm destinasyonu haline geldiğini ifade eden Ala, "Uludağ ile gölleri, kaplıcaları, longozuyla, İznik ve Uluabat gölleri ile çok önemli değerlere sahibiz. Burada vatandaşımızın azami ölçüde yararlanabilmesini sağlayacak düzenlemeler, çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde tamamen bitirilip, vatandaşımızın hizmetine sunulması temel hedefimiz" dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da Orhangazi'de uzun yıllardır konuşulan ama bir türlü el atılamayan sahil projesinin Büyükşehir eliyle hizmete girdiğini kaydetti. Bu proje ile sahil bandının Orhangazi'nin cazibe noktası olacağını ifade eden Çağlayan, projenin startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a teşekkür etti.