Orhangazi'deki berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs'taki açılış öncesi dezenfekte ediliyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs'taki açılış öncesi dezenfekte ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs tarihi itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını açıklamasından sonra harekete geçen Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçedeki toplam 120 berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfekte çalışması başlattı.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Durmuş berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin pazartesi günü itibarı ile hizmet vermeye başlayacağını hatırlatarak, "Biz de oda olarak esnafımızı dezenfekte ve temizlik konusunda hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Durmuş, pazartesi gününe kadar tüm esnafın dezenfekte çalışmasının tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: AA