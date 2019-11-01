Orhangazi'de zeytinyağlı yemekler yarıştı

01.11.2019 14:02

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen "41. Orhangazi Zeytin Festivali" kapsamında "Zeytinyağlı Yemek Yarışması" düzenlendi.

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yapılan yarışmaya, 19 ev hanımı birbirinden güzel yemeklerle katıldı. Jüri üyeliklerini Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz'ın eşi Kübra Şehnaz Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın eşi Kıymet Aydın ile yiyecek ve içecek uzmanı Nevin Tuna'nın yaptığı yarışmada, görsel, sunum ve lezzet değerlendirmeleri yapıldı.

Zeytinyağlı Yemek Yarışmasında birinciliği zeytinyağlı sarma ile Öznur Kiremitçi, ikinciliği zeytinyağlı şalgamlı bulgur salatası ile Emine Sakallı, üçüncülüğü ise vişneli yaprak sarmasıyla Sevinç Göçmen elde etti.

Yarışma sonunda tüm katılımcılara çiçek takdim edildi. Dereceye girenlere hediyeleri, 4 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Zeytin Festivali kutlama programı esnasında verilecek.

Kaynak: AA