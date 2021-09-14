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Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, emniyet ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, emniyet ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Orhangazi genelinde yapılan araştırmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen T.O. (31) isimli şahıs gece saatlerinde yakalandı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yine asayiş ekipleri uyuşturucu içtiği tespit edilen S.B. (28), M,T. (29) ve F.T. (32) isimli şahıslar yakalandı. Üzerlerinde 2,63 gram sentetik uyuşturucu maddesi yakalanırken, şahıslarla ilgili işlem yapıldı. - BURSA

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