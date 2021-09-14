Orhangazi'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orhangazi'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel
Orhangazi'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin düzenlediği iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin düzenlediği iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen T.O'yu (31) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler ayrıca, uyuşturucu kullandıkları öne sürülen ve üzerlerinde 2,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen S.B. (28), M.T. (29) ve F.T. (32) hakkında yasal işlem yaptı.

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri
Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Meral Akşener Fahrettin Koca Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Erdem Gülşen Bensu Soral Özge Özpirinçci
Spor Ali Koç Okan Buruk Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Miralem Pjanic Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Orhangazi'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:40:08. #1.11#