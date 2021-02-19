Orhangazi'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi-İznik kara yolunda seyreden Mehmet İbiş (45) idaresindeki 34 SZ 7670 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üreğil Mahallesi'nde yoldan çıktı.
Yol kenarındaki zeytin bahçesine giren otomobil ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada, otomobilde bulunan Asiye İbiş (47) ve Asiye Bekin (66) yaralandı.
Bir itfaiye görevlisi, zeminin bataklık olması nedeniyle Asiye Bekin'i ambulansa kadar sırtında taşıdı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk