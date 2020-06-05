Orhangazi'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
05.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:23
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Yılmaz (35) idaresindeki 16 VS 742 plakalı otomobil, Örnekköy Mahallesi kavşağında, ana yola çıkmaya çalışan Emine Daşdan (42) idaresindeki 77 AT 335 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Hasan Yılmaz ve aracındaki Adem Yazıcı (38), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA