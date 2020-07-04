Orhangazi'de trafik kazası; 4 yaralı İtfaiye Ekiplerin ilk yardım müdahalesi Yaralıların çıkarılışı hurdaya dönen araçtan detay görüntülerBURSA - Orhangazi'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.

İtfaiye Ekiplerin ilk yardım müdahalesi

Yaralıların çıkarılışı

hurdaya dönen araçtan detay görüntüler

BURSA - Orhangazi'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç içinde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA