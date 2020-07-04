Orhangazi'de trafik kazası; 4 yaralı
İtfaiye Ekiplerin ilk yardım müdahalesi Yaralıların çıkarılışı hurdaya dönen araçtan detay görüntülerBURSA - Orhangazi'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.
04.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:04
İtfaiye Ekiplerin ilk yardım müdahalesi
Yaralıların çıkarılışı
hurdaya dönen araçtan detay görüntüler
BURSA - Orhangazi'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç içinde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA