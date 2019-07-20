Orhangazi'de trafik kazası: 2 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Bursa istikametine giderken Gedelek Mahallesi yakınlarında yolun sağında güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Temür ile yanında bulunan Abdullah Arslan (37) araç içerisine sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan Temür Gemlik Devlet Hastanesi'ne, Arslan ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temür ve Arslan kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler

Kaynak: AA