Orhangazi'de trafik kazası
Yaralı kişinin yerde yatması Ambulansın gelmesi Kazazedenin ambulansa taşınması Kazayı gören vatandaş ile röportaj Kaza yapan araçtan ve bölgeden detaylar Orhangazi'de Bursa-İstanbul karayolu ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere...
14.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:10
Yaralı kişinin yerde yatması
Ambulansın gelmesi
Kazazedenin ambulansa taşınması
Kazayı gören vatandaş ile röportaj
Kaza yapan araçtan ve bölgeden detaylar
Orhangazi'de Bursa-İstanbul karayolu ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere çarptı, ardından da zeytinliğe uçtu. Takla atan aracın genç sürücüsü yaralandı.
Kaynak: AA