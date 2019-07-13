Orhangazi'de trafik kazası: 1 yaralı

Orhangazi'de trafik kazası: 1 yaralı

Orhangazi ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Orhangazi'de trafik kazası: 1 yaralı

Orhangazi ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
İlyas Okur (40) idaresindeki 41 BR 147 plakalı tır, Yalova-Bursa kara yolu Göl Yolu Kavşağı mevkisinde Nihat Aslan'ın (38) kullandığı 34 VU 8854 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Gülşahı Baltacı (67) yaralandı.
Yaralı kadın, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle Orhangazi-Bursa kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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