Orhangazi'de tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orhangazi'de tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Orhangazi'de tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
28.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:42

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'dan Orhangazi istikametine seyreden Orhan Ş. (51) idaresindeki 77 AAN 931 plakalı otomobil, Çeltikçi Kavşağı'nı geçtikten sonra arızalandı.

Yolda kalan otomobile, Erdoğan D'nin (49) kullandığı 34 PL 3427 plakalı tır duramayarak çarptı.

Adeta hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Orhan Ş, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Caner Erkin Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kız Genç Karar
Şu an buradasınız: Orhangazi'de tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 19:42:06. #1.14#
title