Orhangazi'de tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
28.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:42
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa'dan Orhangazi istikametine seyreden Orhan Ş. (51) idaresindeki 77 AAN 931 plakalı otomobil, Çeltikçi Kavşağı'nı geçtikten sonra arızalandı.
Yolda kalan otomobile, Erdoğan D'nin (49) kullandığı 34 PL 3427 plakalı tır duramayarak çarptı.
Adeta hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Orhan Ş, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA