Orhangazi'de tırdan akü hırsızlığı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tırın aküsü çalındı.
19.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:48
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tırın aküsü çalındı.
İsmet Özkan, gece saatlerinde 16 ADN 650 plakalı tırı Orhangazi Endüstri Meslek Lisesi yan yoluna park edip indi.
Sabah saatlerinde yoluna devam etmek isteyen Özkan, aracı çalıştıramadı. Tırın aküsünün yerinde olmadığını fark eden Özkan, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta inceleme yaptı.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA