Orhangazi'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi 1 ve 2 nolu Sokak, Osmanpaşa 1 Nolu Sokak, Kırca Sokak, Tepe Sokak, Tekke Mahallesi TOKİ konutları 1, 2 ve 3.