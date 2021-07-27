Orhangazi'de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi 1 ve 2 nolu Sokak, Osmanpaşa 1 Nolu Sokak, Kırca Sokak, Tepe Sokak, Tekke Mahallesi TOKİ konutları 1, 2 ve 3.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi 1 ve 2 nolu Sokak, Osmanpaşa 1 Nolu Sokak, Kırca Sokak, Tepe Sokak, Tekke Mahallesi TOKİ konutları 1, 2 ve 3. Etaplar ve civarında 28.07.2021 tarihinde 10: 00-16: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı