Orhangazi'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesinin Muradiye Mahallesi ve civarında 06.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında 10.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesinin Muradiye Mahallesi ve civarında 06.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında 10.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı