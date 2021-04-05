Orhangazi'de su kesintisi
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Orhangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Orhangazi'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesinin Muradiye Mahallesi ve civarında 06.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında 10.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesinin Muradiye Mahallesi ve civarında 06.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında 10.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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