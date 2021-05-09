Orhangazi'de polis uygulama noktasında 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" dolayısıyla Bursa-İstanbul kara yolu Orhangazi girişinde oluşturulan polis kontrol bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin belge kontrolü yaptığı sırada Hasan Özlük Türkkan (39) idaresindeki 59 KA 115 plakalı otomobil, burada bekleyen Ali Çetin Tekinoğlu'nun (44) kullandığı 34 LC 3423 plakalı ve Ömer Erdoğan (40) yönetimindeki 06 BV 0275 plakalı araçlara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Türkkan kurtarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk