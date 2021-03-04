Orhangazi'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Orhangazi'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

04.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:14
Orhangazi'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova yolunda karşıya geçmeye çalışan Hediye Özmen'e (66), Sibel D. (34) idaresindeki 06 S 9500 plakalı otomobil çarptı.

Olayda yaralanan Özmen, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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