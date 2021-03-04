Orhangazi'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
04.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:14
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa-Yalova yolunda karşıya geçmeye çalışan Hediye Özmen'e (66), Sibel D. (34) idaresindeki 06 S 9500 plakalı otomobil çarptı.
Olayda yaralanan Özmen, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk