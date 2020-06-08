Orhangazi'de otomobil ile duvar arasında sıkışan kadın yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, inmeye çalıştığı araç ile duvar arasında sıkışarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, inmeye çalıştığı araç ile duvar arasında sıkışarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Yenisölöz Mahallesi'nde duraksayan M.Ç. idaresindeki 34 FT 0959 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan R.E. (52) adlı kadının inmeye çalıştığı araç hareket etti. Bu sırada R.E, otomobilin kapısı ile cami duvarı arasında sıkışarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA