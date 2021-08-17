Son dakika 3. sayfa: Orhangazi'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Orhangazi'de orman yangını büyümeden söndürüldü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arıcılık yapan şahsın çevre temizliği için yaktığı ateş kontrolden çıkınca makilik ve zeytinlik alana sıçradı.

- Orhangazi'de orman yangını büyümeden söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arıcılık yapan şahsın çevre temizliği için yaktığı ateş kontrolden çıkınca makilik ve zeytinlik alana sıçradı. İlk müdahalesi su tankeri ile yapılan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Orhangazi'de ormanlık alanın hemen yanında başlayan yangın korkulu dakikalara sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çakırlı Mahallesi Dışbudak mevkiinde arıcılık yapmak için hazırlık yapan bir şahıs, eşiyle birlikte çevreden topladıklarını yakarak temizlemek istedi. Alevler kısa sürede kontrolden çıkınca makilik alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar acil servisten yardım istedi. Olay yerine jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale Çakırlı'da yangınlara karşı hazır bulunan su tankeri ile yapıldı. Makilik alanın yanındaki zeytin bahçesine sıçrayan ve yaklaşık 10 ağaca zarar veren yangının önü tankerin müdahalesi ile kesildi. Zor arazi şartlarında yangın bölgesine yetişen Orhangazi Orman İşletme Şefliği ekipleri arozöz ile müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Orman ekiplerine Orhangazi itfaiyesi ekipleri de su takviyesi yaptı. Alevler kontrol altına alındıktan sonra ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk