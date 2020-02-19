Orhangazi'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

19.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:32

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde E.A'ya ait evin depo bölümünde çok sayıda motosiklet bulunduğu ihbarını aldı.

Bu adrese giden ekipler, motosiklet tamirhanesi gibi görünen yerde iki ATV ve 14 motosiklet ele geçirdi. Motosikletlerden 4'ünün çalıntı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA