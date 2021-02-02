Orhangazi'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı
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Orhangazi'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı

02.02.2021 08:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:32
Orhangazi'de minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Kural (59) idaresindeki 38 RR 866 plakalı minibüs, Bursa-İstanbul kara yolu Göl Yolu Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Atalay Güleç'e (29) çarptı.

Kazada yaralanan Güleç, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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