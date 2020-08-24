Orhangazi'de lastiği patlayan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
24.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:21
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aykut K, (26) idaresindeki 31 PB 732 plakalı hafif ticari araç Orhangazi-İznik kara yolunda, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki zeytinliğe düşen araç bir ağaca çarparak durabildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA