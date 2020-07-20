Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Hürriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki kişi, Gemlik ilçesi istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin takibe aldığı araçtaki kişilerden biri, kovalamaca sırasında polise silah doğrulttu. Gemlik Serbest Bölge Kavşağı'na kadar süren kovalamacanın ardından otomobildekiler tekrar Orhangazi yönüne döndü. Polis tarafından durdurulan otomobilde bulunan A.B.A. ve U.G. gözaltına alındı. Araçta ve zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda tabanca, pompalı tüfek, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA