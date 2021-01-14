Orhangazi'de koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
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Orhangazi'de koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı

14.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:59
Orhangazi'de koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Çin'li Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Çin'li Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları başladı. Çin'den gelen Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde ilk olarak Başhekim Uzm.Dr.Ferit Alaybeyoğlu'na yapılırken, daha sonra aşı hastane müdürleri, başhekim yardımcısı ve diğer sağlık personeline uygulandı.

Başhekim Alaybeyoğlu, "Bakanlığa ait MHRS sisteminde vatandaşlar girip randevu alabilecek. Riskli gruplar öncelikli olacak. Randevu alındıktan sonra karekod bilgileri çıkacak. Bu karekod ile aşılama uygulamasını yaptırabilecek. Karekod okutulduktan sonra sağlık personelimiz tarafından aşılama yapılacak." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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