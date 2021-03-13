Orhangazi'de kapana takılan ayı kurtarıldı
13.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:54
Bursa'nın Orhangazi ilesinde kapana takılan ayı kurtarıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilesinde kapana takılan ayı kurtarıldı.
Gürle Mahallesi'nde orman içinde bir ayının kapana takıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye veteriner ekipleriyle olay yerine gelerek bayıltıcı iğne yardımıyla sakinleştirilen ayıyı kapandan çıkarttı.
Hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler