Orhangazi'de kapana takılan ayı kurtarıldı
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Orhangazi'de kapana takılan ayı kurtarıldı

13.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:54
Orhangazi'de kapana takılan ayı kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilesinde kapana takılan ayı kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilesinde kapana takılan ayı kurtarıldı.

Gürle Mahallesi'nde orman içinde bir ayının kapana takıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediye veteriner ekipleriyle olay yerine gelerek bayıltıcı iğne yardımıyla sakinleştirilen ayıyı kapandan çıkarttı.

Hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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