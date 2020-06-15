Orhangazi'de iş makinesi yangını Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir maden ocağında iş makinesi yandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir maden ocağında iş makinesi yandı.

İlçedeki bir maden ocağında kiralık olarak kullanılan iş makinesi, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede iş makinesinin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maden ocağında delme işleminde kullanılan iş makinesi, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA