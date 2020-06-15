Orhangazi'de iş makinesi yangını
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Orhangazi'de iş makinesi yangını

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir maden ocağında iş makinesi yandı.

Orhangazi'de iş makinesi yangını
15.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:40

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir maden ocağında iş makinesi yandı.

İlçedeki bir maden ocağında kiralık olarak kullanılan iş makinesi, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede iş makinesinin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maden ocağında delme işleminde kullanılan iş makinesi, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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