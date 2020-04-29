Orhangazi'de iki katlı ev yandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde, Osman Y'nin yalnız yaşadığı, dedesi Emin T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatte söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangını, dedesine kızdığı için çıkardığı iddia edilen Osman Y'nin bulunması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

İtfaiyenin yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA