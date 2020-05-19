Orhangazi'de ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Kızılay görevlileriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Kızılay görevlileriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttı.

Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın da katıldığı erzak dağıtımında protokol de Türk Kızılay yeleği giydi.

İlçenin çeşitli yerlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri teslim edildi.

Ayrıca vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, onların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA