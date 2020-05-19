Orhangazi'de ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı
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Orhangazi'de ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Kızılay görevlileriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttı.

Orhangazi'de ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıldı
19.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:42

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk Kızılay görevlileriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttı.

Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın da katıldığı erzak dağıtımında protokol de Türk Kızılay yeleği giydi.

İlçenin çeşitli yerlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri teslim edildi.

Ayrıca vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, onların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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