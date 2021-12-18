Orhangazi'de "Huzur ve Güven" uygulaması

BURSA - Orhangazi'de, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda personelin de katılımı ile Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulama esnasında ilçenin bir çok bölgesinde sabit ve gezici ekipler araç ve şahıslar üzerinde kontroller gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda personel ile birlikte Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'nden gelen çok sayıda ekiple birlikte yapılan uygulamada ekipler kontrol noktaları kurup hem araçlar hem de şahıslar üzerinde inceleme yaptı.

3 ayrı noktada kontrol noktaları oluşturuldu

Bursa ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nden ekiplerin yanı sıra trafik ekiplerinin de katıldığı Huzur ve Güven Uygulaması'nda Orhangazi'de Siteler bölgesi, Hürriyet Mahallesi İtfaiye önü ve Siteler girişinde düğün salonları önünde kontrol noktaları oluşturuldu.

Gezici ekipler umuma açık yerleri denetledi

Sabit noktaların yanı sıra farklı gruplar da ilçe genelinde umuma açık yerlerde kimlik kontrolleri yaptı. Ekipler kafe, kıraathane ve restoranları gezerek vatandaşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Kontroller esnasında araması olan şahıslar gözaltına alınırken, huzur ve güven uygulamasında çok sayıda da araç kontrol edildi.