Orhangazi'de fabrika inşaatından demir hırsızlığı
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Orhangazi'de fabrika inşaatından demir hırsızlığı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaattan demir çalındı.

Orhangazi'de fabrika inşaatından demir hırsızlığı
09.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:27

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaattan demir çalındı.

Soğuk hava tesisi ve dondurulmuş gıda üretimi yapan fabrikanın ek bina inşaatına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 10 bin lira değerinde inşaat demirini çalarak açtı.

Sabah fabrika yöneticilerinin iş yerine gelmesiyle anlaşılan olay sonrasında durum jandarma ekiplerine bildirildi.

İnşaatta inceleme yapan ekipler, demirleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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