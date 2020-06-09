Orhangazi'de fabrika inşaatından demir hırsızlığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaattan demir çalındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaattan demir çalındı.

Soğuk hava tesisi ve dondurulmuş gıda üretimi yapan fabrikanın ek bina inşaatına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 10 bin lira değerinde inşaat demirini çalarak açtı.

Sabah fabrika yöneticilerinin iş yerine gelmesiyle anlaşılan olay sonrasında durum jandarma ekiplerine bildirildi.

İnşaatta inceleme yapan ekipler, demirleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA