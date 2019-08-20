Orhangazi'de ev yangını

20.08.2019 12:00

Orhangazi ilçesinde bir evin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde Sabri Hoca'ya ait evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ev sahibi Sabri Hoca ile oğlu Samet Hoca'nın evde olması ihtimali üzerine çevrede toplanan mahalle sakinleri panik yaşadı. Hoca ve oğlunun, yangının başlamasından bir süre sonra evin arka kapısından çıktığı öğrenildi.

Yangının, dairenin girişindeki tüpün patlamasıyla çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA