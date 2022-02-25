Orhangazi'de bir genci bıçakla yaralayan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen 3 şüpheliden ikisi Kocaeli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Turist Yolu Caddesi'nde bir apartmandan çıkan Oğuzhan S'nin (26), bıçakla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 zanlıdan Oğuzhan S. (27) ve Serkan A'yı (24) Kocaeli'de yakaladı. Şüphelileri sorgulamak üzere Orhangazi'ye getiren emniyet güçleri diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada olayın alacak-verecek meselesiyle gerçekleştirildiği ve yaralı Oğuzhan S'nin Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.