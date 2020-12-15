Orhangazi'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:34
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Arapzade Mahallesi 6 No'lu Sokak'ta, Suriye uyruklu 4 çocuklu ailenin yaşadığı evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının fark edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk