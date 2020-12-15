Orhangazi'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Orhangazi'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

15.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:34
Orhangazi'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Arapzade Mahallesi 6 No'lu Sokak'ta, Suriye uyruklu 4 çocuklu ailenin yaşadığı evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının fark edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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