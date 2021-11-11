Orhangazi'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 bin fidan dikildi.

Kale yolunda düzenlenen törende konuşan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, 11 Kasım tarihinin "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

"Herkes için 3 fidan" sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde 232 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını bildiren Özçakıcı, "Biz de bugün Orhangazi'de 5 bin fidanın dikimini yapacağız. Bundan eminim; çocuklarımız ileride büyüdüğünde 'Bu ağaç benim diktiğim ağaç' deyip gururlanacak." ifadesini kullandı.

Fidan dikimiyle sona eren programa, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.