Orhangazi'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Orhangazi'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Orhangazi'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karsak mevkisinde, Gemlik Kavşağı'nda seyreden Bahadır Bostan (22) idaresindeki 34 GL 6380 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Motosikletten savrulup bariyerin arkasına düşerek yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Orhangazi'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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