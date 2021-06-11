Orhangazi'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karsak mevkisinde, Gemlik Kavşağı'nda seyreden Bahadır Bostan (22) idaresindeki 34 GL 6380 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Motosikletten savrulup bariyerin arkasına düşerek yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk