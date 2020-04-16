Orhangazi'de barakada çıkan yangın hasara neden oldu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Kavşağı yanındaki dere yatağında bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA