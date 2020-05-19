Orhangazi'de Bandırma Vapuru'na benzetilen araçla şehir turu atıldı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bandırma Vapuru'na benzetilen araçla ilçe turu atıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bandırma Vapuru'na benzetilen araçla ilçe turu atıldı.

Orhangazi Belediyesi tarafından, eski bir zabıta aracının etrafı kaplanarak Bandırma Vapuru'na benzetildi.

Bir hafta süren çalışmalar sonucunda hazır hale getirilen ve bayraklarla da süslenen araç, Orhangazi Belediye Başkanı Bakir Aydın'ın da katılımıyla ilçe sokaklarında dolaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar, araçtan çalınan şarkı ve marşlara balkonlarından eşlik etti.

Kaynak: AA