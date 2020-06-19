Orhangazi'de aynı yerde peş peşe iki trafik kazası
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde art arda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde art arda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda, Orhangazi Tüneli yakınında İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 CBA 34 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolde çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı yöne giden 16 ABJ 656 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarptı.
Kaza nedeniyle olay yerine trafik ve otoban güvenlik ekipleri sevk edildi.
Otoban görevlilerinin yola işaretleme aracı yerleştirdiği esnada, İstanbul istikametine seyreden Abdülkadir Fatih B. (38) idaresindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil, önce yolda temizlik yapan Bahtiyar Dinç'e (42), ardından bariyerlere ve işaretleme aracına çarptı.
Ağır yaralanan Dinç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA