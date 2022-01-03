Orhangazi'de akaryakıt tankeri devrildi

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sanayi sitesi bölgesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi'nin üst tarafında bulunan maden ocakları bölgesinden yokuş aşağı inen Z.K. (41) idaresindeki 16 MDR 44 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Ters dönen ve motorin akmaya başlayan aracın sürücüsü kazayı yara atlamadan atlattı.

Yola akan akaryakıt için kepçe yardımı ile kaza bölgesine mıcır serildi. Ayrıca olay yerine yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tanker, bölgedeki bir maden ocağından gelen kepçenin yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

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