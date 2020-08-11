Orhangazi'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
11.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:58
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Türkay Ç. (59) idaresindeki 34 FM 4838 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kavşak, Nurullah Ö. (23) yönetimindeki 77 AAC 712 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçta bulunan Mehmet K. (53) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA