Orhangazi'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orhangazi'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

04.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:13
Orhangazi'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Fulya Yağmur Uyar (32) idaresindeki 16 FZD 58 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolunda karşı yönden gelen Tevfik Eryılmaz'ın (38) kullandığı 20 AEB 322 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Fulya Yağmur Uyar, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Abdulhekin Ayhan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Şehrazat Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Babel Samatta Gökhan Gönül Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orhangazi'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 09:16:35. #1.15#
title