Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle ulusal pazara yelken açtı
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Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle ulusal pazara yelken açtı

Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle ulusal pazara yelken açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri internet üzerinden satışa sundu.

Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünleri internet üzerinden satışa sundu.

FAO Ankara Temsilciliği ve Bursa İl Tarım ile Orman Müdürlüğü'nun ortaklaşa yürüttüğü ve Japon Hükümeti tarafından fon sağlanan "İstihdam ve Mikro-Girişimcilik Vasıtasıyla Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında Orhanelili Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 23 kadın ortağıyla üretmeye ve pazarlamaya devam ediyor.

Kooperatif yöresel gıda üretimini ve ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırarak e-ticaret için önemli adımlar atmaya başladı. Bugünlerde kooperatif ürünleri, proje kapsamında ulusal e-ticaret mecraları üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca Orhaneli'de üretilen yöresel ürünlere kooperatifin sosyal medya hesaplarından ve proje kapsamında açılan www.beyce.com.tr web sitesinden de ulaşılabiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projenin Orhaneli Kadın Kooperatifinin kaderini değiştirdiğini dile getirerek, yeni satış platformlarının hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle ulusal pazara yelken açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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