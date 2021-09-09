Orhaneli'ye yeni kaymakam
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Orhaneli'ye yeni kaymakam

Orhaneli'ye yeni kaymakam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin yeni kaymakamı Mehmet Naim Akgül göreve başladı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin yeni kaymakamı Mehmet Naim Akgül göreve başladı.

Son olarak Bayburt'ta vali yardımcılığı yapan Mehmet Naim Akgül, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Orhaneli'ye kaymakam olarak tayin edildi. Mehmet Naim Akgül, yeni görevine başladı. Kaymakam Akgül, evli ve bir çocuk babası. Akgül, daha önce Hatay'ın Yayladağı, Bolu'nun Yeniçağ, Ardahan'ın Hamak ilçelerinde kaymakam ve Bayburt'ta vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Akgül, "Orhaneli, tabiat ve tarihle harmanlanmış, kültürü ile muazzam bir ilçe. 24 saat esasına göre devletin ve milletin emrinde olacağız. Önümüzdeki günlerde kurum amirleri, muhtarlar, esnaflarla bir araya gelerek yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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