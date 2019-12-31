Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünden fidan dağıtımı

31.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:06

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara 500 fidan dağıtıldı.

Hükümet Konağı karşısındaki fidan dağıtımına Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orman İşletme Müdürü Bora Turan ve işletme personeli katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turan, "Yeni yılın gelmesiyle her yıl genç fidanlar kesilmekte ve süslenmekte. Bunu önlemek için bizler de 'Ağaç kesme fidan dik' başlığı altında kampanya düzenledik." dedi.

Kaynak: AA