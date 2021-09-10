Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
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Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı.

Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşununun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törene Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve protokol mensupları katıldı. Kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt yaptığı konuşmada, "Bugün emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün, Orhaneli'mizin gurur günüdür. Bugün, Orhaneli'mizin bayramıdır. Ezan sesinin yankılanmasına, yarınlara güvenle bakmamıza, hür olarak yaşamamıza vesile olan ecdadımıza minnet ve şükranlarımızı sunarken, bu toprakları kanıyla sulamış aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlara dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 99 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Herkes bilsin ki, dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize bir emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanan eller ne pahasına olursa olsun kırılacaktır" dedi.

Merkez Durdubey Camisnde şehitler için mevlid-i şerif okundu. Öğle namazı sonrasında vatandaşlara Orhaneli Belediyesi tarafından lokma ikram edildi. Kaymakam Mehmet Naim Akgül ve Başkan Aykurt halka lokma dağıttı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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