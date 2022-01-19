Orhaneli'nde korkutan yangın - Haberler
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Orhaneli'nde korkutan yangın

Orhaneli'nde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ahşap evde akşam saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

ORHANELİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ahşap evde akşam saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Şükriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sefer Yiğit'e ait ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına köylüler ve Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevleri diğer evlere sirayet etmede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahşap evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Orhaneli'nde korkutan yangın

Orhaneli'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Orhaneli, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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